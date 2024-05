A Grande Conquista: Any e Hadad dicutem por leite condensado: 'Pauta forte'

Any e Hadad discutiram na manhã de hoje (30) sobre o consumo do leite condensado em A Grande Conquista 2 (Record).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos realities? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Em meio ao café da manhã, Any e Hadad discutiram. O empresário acusou Any de usar o leite condensado em um momento que não deveria. "Acabou as regras", gritou.