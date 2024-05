Ator é criticado por falas misóginas e transfóbicas em sessão de 'Tubarão'

O ator Richard Dreyfuss, 76, foi criticado por falas misóginas e transfóbicas durante uma sessão do filme "Tubarão" em Beverly, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos.

O que aconteceu

Organizadores prepararam um evento com o ator e uma sessão do filme clássico. A exibição foi chamada de "Uma Tarde com Richard Dreyfuss + Sessão de 'Tubarão'" e organizada pela sala de cinema e casa de espetáculos The Cabot.

No entanto, o evento não ocorreu como o esperado pelos fãs em razão dos comentários do ator. Antes do início do filme, Dreyfuss atacou pessoas trans, fez críticas ao Oscar por promover maior diversidade e soltou piadas com questões de gênero. Durante uma momento da apresentação, ele usou um vestido.