Vocalista da Banda Eva passa por cirurgia de emergência

Ele disse que foi tudo muito rápido, desde a internação, cirurgia e alta. "Em cinco dias fiz exames, marquei a cirurgia, internei, operei e tive alta. Deus grandioso enviou a melhor equipe para me conduzir neste processo, além de profissionais excepcionais, seres humanos incríveis".

Agora, o vocalista da banda de axé segue na recuperação. "Sigo me recuperando e bem cuidado no aconchego dos meus. Logo estou de volta, pronto para continuar minha missão que é levar música e amor para vocês".

Por essa razão, Felipe afirmou que precisou adiar o show previsto para maio no Chile. "O show que faríamos no Chile no final do mês de maio no Salve Salvador World foi postergado para os dias 10 e 11 de agosto. Infelizmente, quando acontecimentos dessa natureza nos atravessam, não temos outra opção a não ser atendê-los. Agosto é logo ali, certeza de que faremos uma festa ainda mais linda, e com esse upgrade da coluna então", disse.