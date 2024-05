Virada: palco de Victin vira templo com rap gospel: 'Chamado de Deus'

Em mais um show na Virada Cultural da Solidariedade, Victin fez o palco Rio Pirajussara da Arena Butantã virar um templo e apresentou o seu rap gospel, na tarde deste domingo (19), na zona oeste de São Paulo.

O que aconteceu

Em muitos momentos do show, os fãs levantavam as mãos e fechavam os olhos, mostrando a emoção ao prestigiar o show do artista. Em cima do palco, Victin via a plateia respondendo ao seu comando.

Comemoração com show religioso para além do templo. "Eu estou aqui porque eu e minha filha adoramos o som do Victin. É maravilhoso saber que a gente pode ver um show dele na Virada e não só na igreja. Me senti acolhida", contou a confeiteira Dora Delvale, 43, que foi acompanhada da filha Manuela Delvale, 14.