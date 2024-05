Marisa Orth tira 'folguinha' para curtir festival: 'Gosto de música boa'

Marisa Orth tirou este sábado (18) para curtir uma "folguinha" em clima de música.

A atriz, que está ensaiando para duas peças de teatro, prestigiou o C6 Fest, que acontece no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. "Vou sair em turnê com as duas [peças]", contou em entrevista ao Splash.

Ela ainda disse que, nesta semana, está sem compromissos como atriz — e sobrou tempo para aproveitar o festival.