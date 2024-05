Estrela do afropop, Ayra Starr mostra rebolado e cai no funk no C6 Fest

Um MC anunciou, com pompa, Ayra Starr "diretamente de Lagos, Nigéria". Faz sentido A nigeriana Ayra Starr não carrega à toa esse codinome. Aos 22 anos ela é uma estrela do afropop com milhões de plays em hits como "Rush" e "Commas".

Seu sucesso meteórico extrapola os afrobeats. Ela já gravou feat de cumbia com o astro Rauw Alejandro ("Santa").

Sensual, num vestido feito com a bandeira do Brasil, Ayra entrega um show de dança e simpatia, além da música. O MC DJ puxou coros de "go, Ayra", enquanto a cantora e quatro dançarinas preenchiam o palco.