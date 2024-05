Búlgara com 'maiores lábios do mundo' faz novo preenchimento

A búlgara Andrea Ivanova, 26, conhecida pelos "maiores lábios do mundo", fez um novo preenchimento. Mas, agora, ela mexeu no nariz.

O que aconteceu

O novo preenchimento foi feito para harmonizar o rosto, após ser aconselhada por um médico cirurgião. "O médico disse que é muito importante ter preenchimento nessas áreas, pois se não houver nenhum, com o passar dos anos meu rosto ficará envelhecido", disse ao site "What's The Jam".

Agora, o preenchimento foi realizado em cada lado do nariz. "Como tenho grande quantidade de preenchimento nos lábios, assim como nas maçãs do rosto, há um acúmulo de preenchimento nos dois lados do rosto, causando rugas".