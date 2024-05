Virada Cultural de SP anuncia pontos de coleta de doações às vítimas do RS

Virada Cultural de SP

A Virada Cultural de SP ocorre no próximo sábado (18) e domingo (19). O evento é uma maratona de 24 horas com 22 palcos em 12 regiões de São Paulo.

O evento é totalmente gratuito com uma lista grande de artistas. Entre eles estão Joelma, Julian Marley, Pabllo Vittar, Djonga, Ara Ketu, Dennis e Matuê estão entre as principais atrações. O palco principal será montado no Vale do Anhangabaú, região central, e pode conferir a lista aqui. A programação foi dividida por arenas em vários bairros.