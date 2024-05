Mariana Rios diz que se 'programa para chorar' para preservar a aparência

— Mariana Rios

A atriz admitiu que se acontecer alguma coisa inesperada que lhe dê vontade de chorar, à exceção de ser algo muito extremo e urgente, ela "adia" as lágrimas para chorar depois porque, naquele momento, tem um compromisso. "O meu trabalho é minha vida e eu tenho muita responsabilidade. Então se eu tenho uma campanha fechada, uma gravação qualquer que seja, eu quero estar bem para fazer aquilo, oferecer o meu melhor".

Rios afirmou que programar o próprio choro é também uma forma de autoconhecimento e controle de suas emoções. "E o choro entra nisso porque eu também vou embarcar naquele sentimento, então deixo para resolver depois. É um compromisso comigo, em que me dou o direito de olhar para mim, chorar, enfrentar e deixar ir porque a vida continua. Isso vem de encontro com a busca pelo autoconhecimento, pelo autocontrole, de você entender seu corpo, sua mente, falar eu consigo fazer isso, eu domino a minha presença em mim mesma".

Mariana Rios ressaltou que é o tipo de pessoa bastante metódica. "Não sou do 'deixa a vida me levar'. Eu sou metódica nas minhas coisas. Tenho uma calma, hoje tenho uma paciência que é completamente diferente da que eu tinha há cinco anos, e tem uma segurança das coisas que eu quero e daquilo que não quero. Eu não perco tempo com nada, acredito que tempo é energia, precisa ser gasto com o que faz sentido para você e a gente não pode perdê-lo. Eu não jogo tempo fora. Lógico que tenho meus momentos de descanso, mas até para isso eu me programo".