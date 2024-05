Juliette diz que perde seguidores ao postar foto da bunda: 'Me ver gostosa'

Juliette, 34, revelou que perde seguidores ao compartilhar fotos sensuais, a exemplo de seu bumbum, no Instagram.

O que aconteceu

A cantora explicou que, apesar de perder seguidores, não deixa de compartilhar o que deseja, sobretudo porque quer se ver gostosa. "Eu perco seguidores [por postar foto do meu bumbum]. Eu deixo de postar? Não! Eu quero me ver gostosa, fod*-s*", declarou no podcast E Você?, ressaltando que esse comportamento deve-se "a cristalização da pessoa perfeita e a mistura do que é certo e do que não é".

Juliette destacou que, além de fotos de biquíni, também perde seguidores ao falar de feminismo, política e outros conteúdos informativos. "[Ao] me posicionar sobre temas polêmicos, eu perco inúmeros seguidores porque não faço o que está sendo feito, me posicionar, falar de feminismo é uma das coisas que mais perde seguidor, e principalmente mulheres [que deixam de seguir], é impressionante".