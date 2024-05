Influencer detona affair com Whindersson Nunes: 'Só trouxe coisas ruins'

Sabrina Low em entrevista ao podcast Cutucast:

Influenciadora admitiu que se arrepende de affair com Whindersson Nunes. "Essa situação só me trouxe coisas ruins. Eu me arrependo porque se a gente não tivesse se envolvido, nada disso teria acontecido".

Ela ressalta que o youtuber não fez nada de ruim. "Eu não tenho nada para falar dele, ele é uma pessoa incrível, um cara do bem"