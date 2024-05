Bonner anuncia fim de JN ao vivo do RS, mas avisa: 'Globo continuará aqui'

William Bonner, 60, anunciou que a edição desta quarta-feira (15) do Jornal Nacional (Globo) foi a última direto do Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

Bonner retornará ao Rio de Janeiro após 10 dias de cobertura in loco das chuvas no RS. Ele, porém, garantiu que o jornalismo da Globo seguirá com grande equipe no estado retratando ao Brasil os danos da tragédia.

"Esta aqui é a última edição do Jornal Nacional apresentado direto de Porto Alegre. Amanhã, eu tô voltando para as minhas atribuições na redação do Jornal Nacional e no estúdio, ao lado da Renata Vasconcellos, mas as equipes de reportagem da Globo vão continuar aqui mantendo essa parceria com a RBS por tempo indeterminado. Importante dizer isso com clareza: por tempo indeterminado", anuncia o apresentador.