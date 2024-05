Após saidinha perigosa, Isadora flagra Conrado e Cida com a boca na botija

Chayene briga com Socorro por ter lhe dado chá de ferra-goela. Fabian faz participação no show das Empreguetes e Inácio se irrita com elogio a Rosário e tentativa de beijo. Inácio tenta bater em Fabian no camarim e é retirado por seguranças.

Fãs confundem Inácio com Fabian na porta do show e ele sai correndo. Humberto tenta ficar com Brunessa e Ariela flagra. Isadora segue Conrado até camarim de Cida e vê os dois juntos.