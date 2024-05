Xbox: Braid Anniversary Edition é destaque dos lançamentos da semana; veja

Fenômenos super e extra-naturais ao redor do mundo são oficialmente desautorizados. Nos Estados Unidos, esses fenômenos são investigados extraoficialmente por um esquadrão de elite de agentes conhecidos como Agência Federal de Resposta Orgânica a Desastres, FEDORA. Estas são suas histórias?

17 de maio - Spellcats: Auto Card Tactics (otimizado para Xbox Series X|S e Entrega Inteligente)

Experimente a emoção de coletar e invocar uma grande variedade de gatos mágicos, cada um com suas próprias habilidades únicas. Use esses aliados felinos estrategicamente para superar desafios e derrotar inimigos. De um pequeno gato de beco a um majestoso gato da montanha (literalmente uma montanha), o poder desses gatos estará ao seu comando!

17 de maio - Morbid: The Lords of Ire (otimizado para Xbox Series X|S e Entrega Inteligente)

O jogo é uma continuação e reinvenção do aclamado ARPG isométrico Souls-like Morbid: The Seven Acolytes, com o heróico Striver retornando mais uma vez para batalhar contra criaturas horríveis em um mundo escuro e distorcido de dor e sofrimento.