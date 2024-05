Kaio lembra viagem com Lucas Souza para ajudar em fase psicológica difícil

Segundo Kaio, Lucas estava sofrendo com problemas psicológicos e dificuldade para cumprir a agenda de influenciador. "Ele estava mal da vida, das coisas que estavam acontecendo… Estava bem abalado, o psicológico dele", disse.

Kaio disse que o amigo sofria com depressão e se cobrava para sair de casa. "A gente passou o Carnaval inteiro, eu só fazendo companhia para ele", disse. "Tudo estressava ele, inflelizmente, foi uma fase bem difícil".

