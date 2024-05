Guipa cai no choro ao se declarar para Kaio: 'Preciso da sua ajuda'

Edlaine concordou com Guipa, que respondeu achá-la "uma grande surpresa". "Além de te achar uma das pessoas mais claras no jogo, de maior coração, o fato de você estar trocando essa ideia comigo, me dá até vontade de chorar".

Ele também disse a Kaio que negou quando pediram para ele votar no amigo. "Só o fato de vocês estarem sentados, olhando para mim e sem pressa de levantar, já ganharam meu respeito 10 vezes mais", disse.

Os três se abraçaram e Edlaine foi para cozinha. Nesse momento, Guipa se declarou uma segunda vez para Kaio, em lágrimas: "Conta comigo, e se um dia você ver que eu pisei na bola, ou fiz algo errado, pode me falar, eu preciso da sua ajuda. Você é muito humano, me ajudou de coração", disse.

