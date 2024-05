Cel chora após bate-boca na Grande Conquista: 'Quer lacrar em cima de mim'

Fellipe e Cel tentaram esclarecer na tarde de hoje (14) um desentendimento que tiveram nos últimos dias, durante as dinâmicas de A Grande Conquista 2 (Record).

O que aconteceu

Na academia, Fellipe disse que é "mal interpretado" por ter um perfil "ranzinza", e que se sentiu exposto na dinâmica com Rodrigo Faro. "Para mim foi desnecessário e incoerente [sua fala na dinâmica do reality], porque eu sei minha verdade e a hora que eu reclamo", disse. "Eu me incomodo e falo na cara".