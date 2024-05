Brunna Gonçalves rebate pergunta sobre gravidez pós-cirurgia: 'Sou maluca?'

Brunna mostrou o exame de Beta HCG, provando que não estava grávida. "Fiz exame, vou mostrar para vocês."

Em dezembro, Ludmilla e Brunna conversaram com o Fantástico sobre o processo de fertilização in vitro que iniciaram.

Cirurgia

Nos stories do Instagram, a dançarina apareceu no quarto de hospital, com a cabeça enfaixada, contando aos seguidores que realizou um sonho antigo: ela passou pela cirurgia de frontoplastia com avanço capilar.

O procedimento tem como finalidade a redução do tamanho da testa, tornando o rosto mais simétrico.

Realizando um sonho: "Gente, finalmente fiz a minha cirurgia de frontoplastia com avanço capilar. Vocês sabem que sempre foi um grande sonho pra mim, porque eu tinha muita insegurança em relação a minha testa, nunca fazia coque e vários penteados por conta dessa insegurança".