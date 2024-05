Aversão e ostracismo: filme que nenhum dos Beatles gostou chega à Disney+

Já Lindsay-Hogg estava mesmo preocupado em documentar a gravação do álbum "Let It Be", o último trabalho da banda no estúdio, gravado em 1969 (com exceção de sessões complementares em fevereiro de 1970, sem a presença de John Lennon). O personagem de "Let It Be" é o disco, não os artistas.

É preciso destacar também que Jackson construiu sua versão sentado tranquilamente na mesa de edição, sem pressão. Lindsay-Hogg estava lá, inserido num ambiente tumultuado, e perdendo uma batalha pessoal. Ele era um entusiasta do projeto de um show dos Beatles que seria gravado em um teatro para 2.000 pessoas, em Trípoli, na Líbia.

Apesar da insistência do diretor na proposta absurda, a ideia foi arquivada e os Beatles realizaram o mais do que famoso show no alto do prédio da Apple, gravadora do grupo. Além disso, o cineasta sofria críticas d abertas dos integrantes, principalmente de George Harrison.

Nenhum dos músicos gostou do filme. Não apareceu um Beatle sequer no pré-estreia, em maio de 1970, pouco tempo depois do anúncio oficial da separação. A tristeza generalizada entre os fãs certamente prejudicou o fluxo aos cinemas. Tanta aversão, não aliviada com o Oscar vencido na categoria Melhor Trilha Sonora, levou o filme ao ostracismo.

Quem já viu o filme alguma vez, circulando em cópias piratas, certamente contemplou imagens muito mais granuladas do que as disponíveis agora. Elas foram rodadas em 16 mm e depois modificadas para 35 mm visando a exibição nos cinemas. A tecnologia atual deixou as imagens estalando de novas, o que já seria suficiente para assistir ao filme.