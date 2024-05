Eliminado de reality show chora ao descobrir ser vítima de tragédia no RS

A Record divulgou nesta segunda-feira (13) imagens da saída de Luciano Rodrigues de A Grande Conquista 2 (Record).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos realities? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

No Domingo Espetacular de hoje, a Record mostrou imagens da saída de Luciano do reality, que ocorreu há cerca de uma semana. Minutos depois de deixar o confinamento, ele descobriu através de uma ligação do filho que perdeu diversos bens nas enchentes do Rio Grande do Sul.