Anitta confessa que vive nova fase na vida: 'Fui número 1 e estava infeliz'

Anitta, 31, contou que vive uma nova fase em sua vida. A cantora disse que vivia infeliz e resolveu mudar após a doença, que ficou internada em estado grave no final de 2022, e as sessões de kundalini, um tratamento energético.

O que aconteceu

A cantora afirmou que hoje em dia está mais calma e com outras prioridades. "Minhas prioridades eram: sucesso, dinheiro, poder, ser a mais famosa, ser a mais conhecida. Hoje em dia as minhas prioridades são: estar bem comigo mesma, mandar mensagens boa para as pessoas e fazer com que as pessoas entrem nessa mesma vibração", iniciou ela, em entrevista ao canal do Youtube da Thais Galassi.

A artista falou da importância das sessoões de kundalini. "Faço várias sessões de coisas que vão me limpar energeticamente. (...) Para perdoar, pedir perdão, enxergar o seu erro", disse ela que acrescentou nada a atinge nos dias de hoje.