Scooby desabafa sobre caos visto no RS: 'Nunca vou conseguir explicar'

Pedro Scooby, 35, foi um dos convidados do Domingão com Huck deste domingo (12) e desabafou sobre o caos visto ao participar dos resgates das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. O programa de hoje é ao vivo e dedicado à cobertura da tragédia que já deixou mais de 140 mortos.

O que aconteceu

Scooby foi um dos convidados do programa ao lado de Lucas Chumbo, 28. Os dois fizeram parte do grupo de famosos que estiveram no RS para ajudar as autoridades no auxílio às vítimas.