Odete Roitman, Carminha, Flora: veja algumas das piores mães das novelas

A loira ofendeu a pré-adolescente com as piores ofensas gordofóbicas durante toda a trama de "Avenida Brasil". Apesar da gordofobia da mãe, Ágatha encontrava refugiu no carinho do pai Tufão (Murilo Benício).

Adriana Esteves fez sucesso como Carminha em 'Avenida Brasil' Imagem: Alex Carvalho/TV Globo

Bárbara Ellen

A atriz decante adotou várias crianças para tentar permanecer na mídia, mas era uma péssima mãe para quase todos eles. Só restava um pouco de afeto para Amora (Sophie Charlotte), pois a moça seguia os passos da mãe.

Até mesmo Malu (Fernanda Vasconcellos), sua única filha biológica, sofria nas mãos da perua de "Sangue Bom". Bárbara Ellen não media esforços para usar seus filhos para aparecer na mídia, mesmo que isso envolvesse mentir sobre a orientação sexual e etnia de Kevin (Marcus Rigonati), uma de suas crianças adotadas.