Cindy Crawford relembra morte trágica de irmão de 3 anos e cita 'culpa'

A modelo Cindy Crawford, 58, relembrou a morte trágica do irmão Jeffrey, de apenas 3 anos, e falou sobre a "culpa" que sentiu após a perda.

O que aconteceu

Cindy tocou no assunto em entrevista ao podcast Kelly Corrigan Wonders. Segundo a modelo e a atriz, seu pai, John, sempre quis um filho homem e ficou muito feliz com o nascimento de Jeffrey.

A morte do irmão a fez sentir culpa. Para Cindy e suas irmãs, por causa do desejo do pai de ter um filho homem, eram elas quem deveriam ter morrido no lugar de Jeffrey.