'No Rancho Fundo': resumo dos capítulos da novela da Globo de 13 a 18/05

No Rio de Janeiro, Artur e Quinota se preparam para procurar o manifesto de mina e a escritura do Rancho Fundo. Marcelo Gouveia ouve quando Zefa Leonel e Dona Manuela falam da pedra preciosa, e conta para Ariosto. A casa de Castorina é esvaziada e Dracena envia uma mensagem para Blandina. Ariosto surpreende Dona Manuela, Padre Zezo e Zefa Leonel. Após a insistência de Ariosto em permanecer para o jantar, Dona Manuela passa mal. Nivalda se decepciona ao receber Aldenor no lugar de Nastácio. Tia Salete beija Floro Borromeu. Todos socorrem Dona Manuela, deixando a imagem do santo em sua casa. Marcelo Gouveia invade a casa de Dona Manuela.

Terça-feira, 14 de maio

Marcelo Gouveia encontra a turmalina paraíba escondida na imagem do santo. Zefa Leonel se preocupa com a saúde de Dona Manuela, que implora para a amiga não contar o ocorrido a Artur. Blandina encontra a pedra preciosa com Marcelo, e os dois a disputam. Tia Salete e Floro gostam uma do outro. Fé sofre com o tratamento de Tobias e Primo Cícero o ameaça. Zefa Leonel descobre que sua pedra preciosa foi roubada. Blandina sugere que Marcelo Gouveia devolva a pedra a Zefa Leonel, a fim de conquistar sua confiança. Seu Tico Leonel confronta Ariosto.

Quarta-feira, 15 de maio

Delegado Floro Borromeu, Padre Zezo e Zefa Leonel tentam convencer Seu Tico Leonel a largar Ariosto. Artur e Quinota se amam. Blandina explica para Marcelo que, caso ele fique com a pedra, Zefa Leonel o perseguirá onde for. Caridade revela que Tobias foi demitido do hotel e Primo Cícero encerra o noivado do rapaz com Fé. Marcelo confronta Ariosto e esconde que está com a turmalina. Blandina acredita que Marcelo goste de Quinota de verdade. Zefa Leonel percebe que Tia Salete se envolveu com Floro. Blandina arma para Zefa Leonel acreditar que ela encontrou sua pedra preciosa.

Quinta-feira, 16 de maio