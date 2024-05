Michelle Loreto chora ao voltar pra TV após dar à luz primeira filha

A jornalista Michelle Loreto chorou hoje mais cedo com uma homenagem que a equipe do programa "É de Casa" preparou para ela, com fotos de Aurora, sua filha. Esse é o primeiro retorno de Loreto à TV após dar à luz Aurora, sete meses atrás.

"Não falta garra e determinação para continuar sendo a mulher, a jornalista, a mãe capa de revista e a cantora favorita, pelo menos da Aurora", a equipe do "É de Casa" homenageou a mais nova mãe do time.

"Muito obrigada". Secando as lágrimas, Michelle deu as mãos para Rita Batista, apresentadora do programa, e agradeceu pelo carinho e pela camaradagem ao longo desse processo e do retorno para a TV.