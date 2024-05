Influenciadores são desmascarados em podcast: 'Pessoas solitárias'

Após o sucesso de 'A Coach', apresentado por Chico Felitti, Má Influência é o novo projeto da Wonder Imagem: Divulgação/ Wondery

A apresentadora acredita que "Má Influência" é uma maneira de dar um novo entendimento à formação de caráter das pessoas. "Às vezes, por trás de um grande golpista, tem um desejo primitivo de ser amado. [...] O desejo de ser amado se confunde com desejo de ser venerado e de ser seguido."

É muito curioso ver como a maioria dos personagens são pessoas solitárias, ou que algum momento apresentam vários sintomas de solidão.

Babu Correia, apresentadora com Bopp

As apresentadoras acreditam que todo mundo pode influenciar os outros de maneira negativa. "Dependendo de quem está observando. Pode ser que, para um público específico, uma mulher que fala palavrão pode ser considerada uma má influência. Então depende de quais são os seus valores pessoais", explica Correia.

Possível 'hate'

Por se tratar de personagens que contam com fãs, há a possibilidade de que Correia e Bopp lidem com os famosos "haters". No entanto, elas não se preocupam. "A gente só está usando histórias de conhecimento público. Qualquer pessoa que fizer alguma pesquisa conseguirá obter essas informações", diz Maria Bopp.