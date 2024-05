Cariúcha quebra protocolo e faz apelo para achar tio desaparecido no RS

Cariúcha, 39, fez um apelo durante a edição desta quarta-feira (8) do Fofocalizando, que deixou um pouco de lado o noticiário de famosos para trazer novas informações sobre a situação de calamidade do Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

A apresentadora lamentou a situação do Estado e comentou que parte de sua família se encontra na região. "Que tristeza! Rio Grande do Sul, toda minha solidariedade ao povo - e também à minha família, que está lá. É muito triste isso. Nunca imaginamos que uma cidade iria alagar, iria passar por esse desastre horroroso."

Na sequência, Cariúcha quebrou o protocolo e contou que um de seus parentes acabou desaparecendo em meio aos desastres naturais. "Queria pedir uma coisa. Vocês [colegas de bancada] não estavam nem sabendo... O meu tio Walmor está sumido em Sapucaia [do Sul]. Ele é mais conhecido como Pneu."