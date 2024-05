Stepan Nercessian: 'É horrível ter 70 anos e uma alma jovem'

Stepan Nercessian, 70, conversou com a revista Quem sobre a carreira e o atual trabalho no musical O Rei do Rock, em cartaz em São Paulo. Ele interpreta Tom Parker, empresário de Elvis Presley (Beto Sargentelli).

O que aconteceu

O veterano afirma que se aposentar é o último de seus planos atualmente. "Sempre agradeço a Deus antes de entrar em cena. Hoje, eu digo sem exagero nenhum que, para mim, a felicidade da vida se resume em fazer cinema, teatro e televisão. É eu estar trabalhando como ator. Se isso estiver acontecendo, eu estou absolutamente feliz e com o sentimento de que estou vivendo intensamente. Sem trabalhar, as coisas ficam chatas. O tempo para mim não passa quando eu estou exercendo minha profissão, porque é bom demais. Nas outras profissões, o que é recusado é o currículo. Já para o ator, o que é recusado é ele, não é o currículo. É a cara dele, é a voz dele e não tem como esquecer isso. Dói. É um sentimento de rejeição."

Do alto de seus 70 anos, Stepan admite que ainda se sente jovem por dentro - um descompasso, para ele, difícil de lidar. "É uma m*rda esse negócio de ficar velho. É horrível ter 70 anos e uma alma jovem. Tinha que envelhecer tudo junto. Você vai ao médico e o cara fala: 'Seu fígado está de criança, seu coração está não sei o quê, mas tal coisa está uma merda'. Então não adianta! [risos] O ruim [de envelhecer] é só essa parte física. O grande problema não é mental, mas o físico que não acompanha a sua cabeça. Você quer fazer coisas, mas o corpo sente, o corpo pesa, o corpo não tem agilidade. Começa a doer as juntas, o joelho, o pé, o calcanhar e por aí vai."