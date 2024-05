Rosiane Pinheiro expõe abuso sexual na infância e relacionamento tóxico

Vocês tem noção o que é ser abusada sexualmente na infância?! Ser roubada durante o auge da sua carreira por pessoas ao seu redor que você confia? Aí você entra num relacionamento e a pessoa te rouba tudo que você construiu durante anos e ainda te proíbe de sair? Rosiane Pinheiro

Rosiane detalhou mais o relacionamento abusivo que viveu. "Só eu sei oque eu sofri. Eu me vi uma artista nacionalmente conhecida e do nada, por conta de um relacionamento, sendo obrigada a não poder mais dançar, nem falar, nem me vestir como eu quero! Ainda me ameaçava."

A dançarina contou que já desenvolveu problemas de saúde pelas cobranças. "Sobre a cobrança com o corpo, eu escuto isso desde o concurso da Morena do Tchan! Vocês tem noção do que é o tempo todo ouvir de empresários e amigos que "emagrece, você tá gorda". Eu já cheguei a desenvolver gastrite, úlcera por passar fome."

Eu vivia em emergência com desidratação porque eu passava fome pra tentar emagrecer e me manter como era imposto. Rosiane Pinheiro

"Por isso eu acabo engordando as vezes, eu tenho ansiedade! Às vezes todos esses traumas vêm de uma vez só, e eu acabo descontando na comida", desabafou.

A ex-Fazenda finalizou afirmando que não aceitará mais cobranças. "Sou gostosa do jeitinho que sou e ninguém vai me fazer sentir o contrário."