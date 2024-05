Os fãs que se vestirão de Madonna no show: 'Acessórios representam o amor'

"A criança, ao se vestir como seu super-herói, acredita ter poderes. E para mim, vestir-me de Madonna me confere grandes poderes", resume o cabeleireiro Rinaldo Borba, 46, o cosplay mais conhecido da cantora norteamericana no Brasil.

Dono de uma coleção de cerca de 40 looks que custaram em média R$ 15 mil cada, ele se une a centenas de fãs que ocuparão as areias de Copacabana, no sábado (4), vestidos com adereços ou réplicas de figurinos usados pela diva do pop em seus clipes.

Pela quarta vez se apresentando no país, Madonna fará um único show na América do Sul com a Celebration Tour, e Rinaldo já está com a roupa de ir. O look escolhido é uma réplica do figurino usado por ela nos vídeos do patrocinador do show, que é um longo vestido preto e um colar de pérolas.