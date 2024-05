Madoninho de freira, clipe referência: fãs se dedicam para show de Madonna

Sou fã da Madonna desde criança. A minha mãe era fã da Madonna, me fez fã da Madonna e eu fiz a minha vó, que tem 93 anos, fã da Madonna. Até hoje eu sou o primeiro fã brasileiro a dançar com ela. Pabllo Vittar vai quebrar o meu recorde hoje, mas eu fui o primeiro. disse a Splash José William, de Recife (PE), conhecido como Madoninho

Look de fã de Madonna: vestido de freira, Madoninho também tem tatuagens iguais as de Madonna Imagem: Márcia Sad/UOL

A niteroiense Yagam Rebeca da Silva diz que se inspirou em videoclipes da artista para fazer seu vestido.

"Assim que ela confirmou o show eu fiquei em êxtase. Aí eu tenho um amigo que ele faz roupas e ele é artista, o Úrsulo, e eu encomendei com ele. Mandei as fotos, pegamos as referências todas do clipe 'Like a Virgen', vi daquela apresentação dela de 1989 que ela sai de dentro do bolo", conta.

Fui pegando as fotos, dando um zoom. O tecido eu não achava assim [de coração], só de bolinha, e eu queria que ficasse exatamente assim, aí consegui na internet, demorou pra entregar, finalizei parte do look e hoje ele me entregou o cinto. O resto foi tudo artesanal, comprei no Saara. Estou muito feliz. Yagam Rebeca da Silva, fã de Madonna de Niterói (RJ)