Fãs tatuam Madonna pelo corpo: 'Ela é muito à frente do seu tempo'

Fãs de Madonna foram ao local do show deste sábado (4), na praia de Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro, para ver o ensaio da cantora. Em entrevista a Splash, muitas fãs revelaram como a admiração pela diva pop as uniu. E mostraram como transformaram essa paixão por Madonna em forma de tatuagens.

Sheila Zeferino, estilista, exibe o nome de Madonna tatuado nas costas. Fã da cantora desde criança, Sheila fez a tatuagem em 2008, quando foi ver pela primeira vez um show de Madonna no Brasil.