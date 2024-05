Belo e Gracy não foram os únicos: 10 casais famosos já se separaram em 2024

Sophie Charlotte e Daniel de Oliveira anunciaram rompimento em abril após oito anos de casamento. O casal tem um filho, Otto, 8.

Nyvi Estephan e Felipe Castanhari terminaram namoro após quatro anos juntos Imagem: Reprodução/Instagram

Os influenciadores digitais Felipe Castanhari e Nyvi Estephan também terminaram após quatro anos juntos. "Estive muito doente nos últimos anos, e isso fez com que eu não conseguisse ver luz e brilho nas coisas, inclusive em nosso relacionamento", escreveu Castanhari ao anunciar o término.

Nizam, ex-brother do BBB 24, e Leticia Spiller tiveram um affair breve no início do ano, que também já acabou. "Sei que a galera fica imaginando um milhão de coisas, mas sigo solteiro, sigo aproveitando a minha vida", disse o ex-BBB em entrevista ao Extra.