18 sanduíches e whey: fãs montam 'kit de sobrevivência' pra esperar Madonna

Os paulistas Gustavo, Nayara e Eduardo (à esquerda); e os paraenses Adriano, Mateus e Jeferson se prepararam para aguardar o início do show Imagem: Márcia Sad

Já os amigos Gustavo Olímpio, 27, de Jundiaí (SP), Nayara Aguiar, 27, de Campinas (SP), e Eduardo Mazzer, 27, de Indaiatuba (SP) chegaram à praia às 7 horas da manhã trazendo consigo água, amendoim, bolachas, isotônico, água de coco, energético e chiclete.

De Belém, Adriano Alves, 31, Mateus Silva, 25, e Jefferson Watanabe, 31, não dispensaram uma sombra. Pararam na pista do meio do calçadão e aguardam sentados do chão e protegidos do sol.

Eles chegaram à praia por volta das 10 horas e escolheram ficar ali, com vista lateral do palco. Contra a fome e o calorão, levaram latas de energético, protetor solar e até whey protein.