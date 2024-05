Pabllo Vittar e Madonna se conheceram em 2017; entenda encontro

No ensaio desta quinta-feira (2), realizado no próprio palco onde Madonna, 65, se apresentará para 1,5 milhão de pessoas na praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, era possível ver Pabllo Vittar, 30, se preparando ao lado da rainha do pop e dos dançarinos. No entanto, as duas já se conhecem desde 2017.

O que aconteceu

Conforme rumores, Pabllo é uma das participações no show que marca o fim da turnê da rainha do pop. As cantoras dividiram o palco e mostraram entrosamento, com abraços e até com Pabllo carregando Madonna no colo.

No entanto, não é de hoje que as duas artistas se conhecem. Elas se conheceram em 2017, quando as duas estiveram presentes em uma festa na casa de Luciano Huck, em que o empresário da rainha do Pop, Guy Oseary fazia uma comemoração de casamento. As duas não chegaram a ter uma longa conversa, mas aquele encontro marcou Pabllo.