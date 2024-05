'Não quero ser o Elvis gordo': Bon Jovi abre o jogo em documentário

"Thank You, Goodnight: A História de Bon Jovi" chegou ao Star+ e, ao longo de quatro episódios, aborda os 40 anos de uma das bandas de rock mais conhecidas do mundo e a vida do vocalista Jon Bon Jovi, que viu uma ameça à carreira em uma lesão vocal.

A produção acompanhou os músicos em fevereiro de 2022, mostrando o planejamento para o futuro da banda. O título relembra o passado ao mesmo tempo, em que apresenta a vulnerabilidade de Jon Bon Jovi.

Splash separou fatos envolvendo "Thank You, Goodnight: A História de Bon Jovi".