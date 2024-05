Madonna usou peruca e quis saber de crimes em 1º passeio no Brasil

Ela havia beijado um Jesus Cristo negro no clipe de "Like a Prayer" (1989), uma das várias referências cristãs provocativas da carreira da cantora, nascida em família católica.

Madonna passeia disfarçada pelo Rio em 1993 Imagem: Reprodução/YouTube/TV Globo

Depois, ela se aproximou do budismo, hinduísmo e cabala (vertente do judaísmo), sem abandonar referências cristãs. No figurino do show de Copacabana, por exemplo, estão crucifixos e auréolas.

O segundo tema da conversa estava em alta um ano após as imagens dos "arrastões" na praia de Ipanema. "Ela queria saber sobre violência, crime e temas sociais", diz Jeffrey.

O interesse nessa área continuou e rendeu uma imagem controversa em uma viagem de Madonna ao Rio em 2017. Ela visitava uma associação comunitária no morro da Providência, viu policiais com fuzis e posou com eles de braço cruzado e cara fechada.

A visita de 1993 foi mais tranquila, sem clique com armas.