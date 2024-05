Filha de Bruce Willis abre o jogo sobre estado de saúde do pai

A filha mais velha de Bruce Willis e Demi Moore, Rumer Willis, 35, atualizou sobre o estado de saúde do pai, após declaração do diretor de "O Sexto Sentido", o diretor M. Night Shyamalan.

O que aconteceu

A atriz tranquilizou os fãs sobre o estado de saúde do astro de cinema. "Ele está ótimo. Sim, sim, está bem. Muito obrigada por perguntar", disse ela à Fox News na estreia de seu novo filme "My Divorce Party", no 24º Festival Anual de Cinema de Beverly Hills, nos Estados Unidos.

Rumer destacou a transparência que a família tem tido nesse tempo com a doença do pai. "Acho que, para mim, o que tem sido tão incrível é que meu pai é tão querido e isso fica tão evidente na transparência com que temos compartilhado".