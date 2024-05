Fã revela ajuda de Madonna para superar ansiedade: 'Me transformou'

Na época, a cantora havia acabado de lançar o seu quinto álbum de estúdio, o 'Erotica', e Beth estava muito impactada com toda a liberdade da sua artista pop favorita.

A Madonna sempre foi a frente do tempo dela. Ela desafiava todo mundo e ensinou isso: não se importar com o que as pessoas falam [...] A Madonna me transformou naquela época. Eu percebi que a gente não precisa ligar para o que as pessoas estão pensando. Você não precisa ligar, se preocupar como vão te julgar. Beth

Fã de Madonna mostra encartes de 1993 Imagem: Victor Viana/UOL

Apesar de Madonna ter vindo ao país mais duas vezes, em 2008 e 2012, Beth explicou que esse segundo encontro só está acontecendo 31 anos depois por conta dos seus problemas de ansiedade no passado. A carioca ficou anos sem conseguir encarar uma multidão. Felizmente, as músicas de Madonna também serviram de incentivo para ela encarar esse obstáculo.

"A Madonna sempre foi muito livre e a ansiedade, de uma certa forma, te prende. Então, você escutar a música da Madonna, você se liberta, você dança. Celebra! A gente, pra celebrar, tem que se soltar", comemorou.

Muito animada, as expectativas de Beth para o seu segundo show de Madonna são altas. "As melhores. Ela, além de tudo, sempre foi muito profissional. E mostra que, com o passar da idade, você pode se tornar um bom vinho", finalizou.