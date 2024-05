É seguro ir ao show de Madonna em Copacabana? Veja o que dizem autoridades

Poder público não quer repetir as cenas de violência, com pancadaria e arrastões, vistas no show do DJ Alok em agosto de 2023. "Nós aumentamos o número de plataformas e torres de observações que vão estar espalhados ao longo de toda a praia, possibilitando que os policiais possam ter uma observação melhor daquilo que acontece ao seu redor para agir de forma preventiva e mais rápida. O efetivo para essa operação é muito maior que o show do Alok."

Os equívocos servem para a gente aprender e melhorar. O evento do Alok já foi superado e a gente tem a experiência do Réveillon de 2023/24, que foi um sucesso. Não só em Copacabana, mas nos 11 pontos espalhados pela cidade onde a gente se celebrou a virada do ano sem grandes incidente. É a mesma operação, com modernização. A guarda municipal adquiriu quadriciclos pra poder auxiliar a secretaria de segurança do estado.

Patrick Corrêa, presidente da Riotur

The Celebration Tour - Madonna na Praia de Copacabana

Data: 4 de maio, sábado, às 21h45

Local: Praia de Copacabana