Overdose, falência e morte: o triste fim dos atores da série 'Arnold'

Após o fim do programa, em 1989, processou os pais e o ex-empresário por apropriação indevida de seu dinheiro. Acabou por não conseguir mais trabalhos na indústria do entretenimento e, em 1999, declarou falência.

Para pagar as contas, conseguiu um emprego como segurança em um shopping, em Los Angeles. Nas eleições de 2003, concorreu ao governo do estado da Califórnia e, ironicamente, perdeu para Arnold, o Schwarzenegger.

O ator morreu em 28 de maio de 2010, aos 42 anos, após sofrer uma queda da escada em sua casa e ter uma hemorragia intracraniana. Após a morte, a descoberta de um testamento fez com que a família (que descobriu o falecimento pelos jornais, já que não tinham contato com Coleman) adiasse o enterro por vários dias.

Kimberly Drummond

Kimberly Drummond vivida por Dana Plato Imagem: Reprodução

Filha de mãe adolescente, foi adotada quando tinha entre 1 e 2 anos de idade, ela iniciou no meio artístico aos 7 anos, fazendo propagandas de TV. Tinha 14 anos no início da série. A atriz precisou deixar o elenco em 1984, durante a sexta temporada, quando engravidou de seu namorado, o músico Lanny Lambert. Os produtores da série acharam que não faria sentido incluir a gravidez à história da personagem. No entanto, ela apareceu em alguns episódios na última temporada.