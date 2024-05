Debutante em 2024, BaianaSystem é 'passado que o futuro ainda não alcançou'

É incrível o que acontece com o Navio Pirata em São Paulo. É o único lugar fora de Salvador, que conseguimos fazer a experiência do Navio como imaginamos que tinha que ser. Nos últimos anos, nós desfilados no sábado de pós-Carnaval e é impressionante, é uma outra forma de estar na rua. Conseguimos abrir um leque de público e já faz parte do nosso calendário. Muitas vezes, apenas um público específico nos conhece ou as pessoas acabam nos conhecendo em festivais que tem apresentações mais limitadas. O Navio por onde passa, permite que as pessoas nos conheçam melhor.

Batukerê

Em fevereiro, o Baiana lançou o single "Batukerê", que anuncia o quinto álbum de estúdio da banda soteropolitana, previsto para o outubro e foi trilha da abertura do Carnaval 2024 de Salvador.

É a música que antecede o novo álbum. É o canto ancestral que torna presente a força e a esperança em tempos de guerra. Batukerê convida pessoas de toda fé a celebrar a vida através desse batuque. Beto

Ao longo desses cinco anos, a música Batukerê foi feita por Russo Passapusso com os parceiros Antônio Carlos & Jocafi - convidados em abril de 2022 a trabalhar no processo de criação da composição e a pôr vozes na gravação - antes da concepção dos arranjos de sopros e cordas pelo maestro Ubiratan Marques em Cachoeira (BA), no Recôncavo Baiano, em outubro de 2023.

Dois meses depois, em dezembro de 2023, Batukerê ganhou a voz do cantor, músico e ativista português Dino D'Santiago, confeitando a gravação feita com produção musical orquestrada por Daniel Ganjaman com o maestro Ubiratan Marques e Seko Bass. A composição também é assinada pelo músico angolano Kalaf Epalanga.