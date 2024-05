Bombeiros alertam para que fãs de Madonna não entrem no mar à noite

Sábado, (04), é o dia do show de Madonna, na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. A expectativa é que 1,5 milhão de pessoas assistam ao espetáculo. Mas, devido a esse público, as autoridades cariocas fazem alerta.

O que aconteceu

Há um receio do Corpo de Bombeiros de que as pessoas que estejam no show queiram entrar no mar de Copacabana durante a apresentação da Rainha do Pop.

Para evitar acidentes e afogamentos, o Corpo de Bombeiros emitiu um alerta para que os fãs de Madonna não entrem no mar durante a apresentação, principalmente no período noturno. "Muito importante que obedeçam às orientações dos guarda-vidas e de noite jamais entrar no mar", pontuou o major Fábio Contreiras, porta-voz da corporação.