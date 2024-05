Bebel corre em Copacabana no último capítulo e fãs lembram de Madonna

Nas cenas finais, Bebel (Camila Pitanga) aparece correndo da polícia na praia de Copacabana e os fãs fizeram ligação com o show de Madonna, que ocorre no sábado (4). "Madonna o calçadão da praia de Copacabana que você fará show tem dona e ela se chama Bebel, a lenda que fez história no calçadão de Copacabana", disse uma internauta. "'Um bom lugar para encontrar Copacabana'; quero Madonna cantando esse hino", brincou um segundo se referindo à música tema da novela.

Além disso, um dos momentos mais comentados nas redes sociais foi a revelação de que Olavo (Wagner Moura) é o assassino de Taís (Alessandra Negrini). "Pra mim a maior cena de 'Paraiso Tropical' é essa sequência final de Olavo confessando e dizendo 'o bastardo tinha que ser eu'", escreveu um fã da novela. "O Olavo matando a Taís pra não ter ninguém interferindo nos planos de pegar a herança do Ivan é um dos melhores plots dessa novela", comentou outro.

Logo depois, Olavo e Ivan (Bruno Gagliasso) atiraram um no outro e os dois morreram. "A cena mais épica de 'Paraíso Tropical. Uma ousadia que hoje em dia nem fazem mais. Irmão matando irmão. Que show de Wagner Moura e Bruno Gagliasso. Final que entrou pra história da teledramaturgia", afirmou um usuário do X (antigo Twitter).

