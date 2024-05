Banheiro que Madonna usa deve ser higienizado pelo menos sete vezes por dia

Chegar em casa e usar o banheiro limpinho e cheiroso ao ponto de nem querer sair dele não tem preço. Ou quase. Para Madonna, só se chega nesse nível de conforto se higienizar o local pelo menos sete vezes por dia, de acordo com fontes que atuam no Copacabana Palace.

A cantora está hospedada no hotel desde a última segunda-feira (29) para sua única apresentação com a The Celebration Tour no Brasil, próximo sábado (4)

Segundo funcionários, Madonna exige que limpem o banheiro frequentemente. Cada vez que ela entra, contam, é preciso higienizar o vaso, a pia e o boxe.