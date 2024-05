Quem é Edilson Oliveira, humorista por trás de Chiquinho e voz de Melocoton

Ex-parceiro de Eliana, Edilson Oliveira, intérprete do famoso personagem Chiquinho, contou detalhes de sua demissão do SBT, além de como era sua relação com Silvio Santos.

Quem é Edilson Oliveira

Nascido em São Paulo, Edilson Oliveira trabalhava como office boy em um escritório antes de entrar no SBT. Ele começou sua trajetória na emissora como produtor e espécie de "faz tudo".

Ajuda de diretora. Em 2016, durante participação no programa "The Noite com Danilo Gentili", ele contou que foi contratado por uma diretora do SBT chamada Olga Maria, depois de ter entrado no local escondido com a ajuda de um operador de câmera.