Kaio se desentende com Liziane e cita 'privilégio' em A Grande Conquista

Kaio Perroni e Liziane Gutierrez tiveram um atrito por causa de um edredom em A Grande Conquista (Record).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos realities? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Kaio apontou que Lizi, Michelle Heiden e Claudia Baronesa revezam apenas entre si um canto do quarto com edredom para dormir. Lizi se irritou e questionou se Kaio mostraria o mesmo incômodo com as outras pessoas que "marcam território" e guardam edredom.