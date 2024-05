Esposa parabeniza Faustão e desabafa sobre saúde: 'Não tem sido fácil'

— Luciana Cardoso

Luciana ressaltou o suporte da família a Fausto para superar as adversidades. "Estaremos sempre aqui pra te dar apoio, suporte e amor. Nada mais justo do que poder retribuir o bem e a felicidade que você sempre proporcionou pra nossa família e pra tantas outras pessoas nesse mundão. Feliz aniversário e bora viver!"

Ela também agradeceu as famílias que doaram órgãos de seus entes falecidos para o apresentador. "Gratidão eterna as duas famílias doadoras que permitiram que hoje você continuasse por aqui com a sua família".

Transplantes

Fausto Silva se submeteu a dois transplantes em menos de um ano. Em agosto de 2023, o apresentador precisou ser transplantado de coração e ficou algumas semanas internado.