Duane Eddy, lenda do rock, morre aos 86 anos

Duane Eddy era guitarrista e alcançou o sucesso entre as décadas de 1950 e 60, quando assinou as músicas-temas de séries consagradas da época, como "Rebel Rouser" e "Peter Gunn".

O guitarrista influenciou diversos outros, que fizeram sucesso nos anos seguintes, como Bruce Springsteen e George Harrison, guitarrista dos Beatles.

Duane Eddy foi incluído no hall da fama do rock'n'roll em 1994. Com duas indicações ao Grammy, venceu o prêmio em 1987.